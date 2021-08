Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 agosto 2021) Luceverdetrovati dall’abitazione spostamenti significativi oggi per I vacanzieri che si muoveranno verso le principali località turistiche ad agevolare la circolazione lo stop dei mezzi pesanti su internet Nazionale dalle 7 alle 22 al momento comunquescorrevole lungo i raccordi della capitale per i miei rallentamenti sulla Pontina in uscita datra il raccordo via di Decima e sulla parte Nord dell’anello rallentamenti sulla casa che verso fuoriLa polizia locale segnalo un incidente in piazza di Villa Carpegna con possibili rallentamenti all’altezza di via Gregorio Settimo in via Marmorata ...