Torino, nessuno la vede da mesi: la trovano mummificata sul divano (Di domenica 1 agosto 2021) La strana e terribile storia di una donna che ha vissuto sola ed è morta sola. Trovata in condizioni incredibili nel suo appartamento. Getty Immages/Marco BertorelloSempre più persone vivono nell’ombra, nel silenzio, messe in un angolo. Per scelta personale, a volte. Perché la vita ha scelto per loro, altre volte. E così è stato forse per Susanna Del Colle, 53enne torinese. La donna – riferisce il Corriere della Sera – per almeno sette mesi non è uscita da casa, non si è affacciata dalle finestre, non ha ritirato la posta. Eppure nessuno degli inquilini di via Ponchielli 59, la palazzina di Moncalieri – Torino – dove la donna viveva da più ... Leggi su formatonews (Di domenica 1 agosto 2021) La strana e terribile storia di una donna che ha vissuto sola ed è morta sola. Trovata in condizioni incredibili nel suo appartamento. Getty Immages/Marco BertorelloSempre più persone vivono nell’ombra, nel silenzio, messe in un angolo. Per scelta personale, a volte. Perché la vita ha scelto per loro, altre volte. E così è stato forse per Susanna Del Colle, 53enne torinese. La donna – riferisce il Corriere della Sera – per almeno settenon è uscita da casa, non si è affacciata dalle finestre, non ha ritirato la posta. Eppuredegli inquilini di via Ponchielli 59, la palazzina di Moncalieri –– dove la donna viveva da più ...

Advertising

PaoloLanzetta : RT @angelo_forgione: Auguri alla @sscnapoli, che compie 99 anni e ne festeggia 95 per errore. È la squadra di #Napoli, un unicum continenta… - AlfonsoFofo60 : RT @angelo_forgione: Auguri alla @sscnapoli, che compie 99 anni e ne festeggia 95 per errore. È la squadra di #Napoli, un unicum continenta… - Sal4655 : RT @angelo_forgione: Auguri alla @sscnapoli, che compie 99 anni e ne festeggia 95 per errore. È la squadra di #Napoli, un unicum continenta… - VittorioVec : RT @angelo_forgione: Auguri alla @sscnapoli, che compie 99 anni e ne festeggia 95 per errore. È la squadra di #Napoli, un unicum continenta… - CristianoC83 : RT @angelo_forgione: Auguri alla @sscnapoli, che compie 99 anni e ne festeggia 95 per errore. È la squadra di #Napoli, un unicum continenta… -