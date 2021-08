Tokyo 2020, beach volley: sorteggio duro per Lupo/Nicolai, Varnier: “Sfida molto complessa” (Di domenica 1 agosto 2021) Daniele Lupo e Paolo Nicolai sono pronti a dare battaglia per provare a centrare il loro secondo podio consecutivo: domani, alle ore 10 italiane, giocheranno il loro ottavo di finale contro i polacchi Bryl/Fijalek. Il sorteggio non è stato benevolo con gli azzurri, poiché i loro avversari arrivano a Tokyo con la quinta posizione del Ranking. Anche i precedenti sorridono alla coppia polacca, che è avanti 4-2 negli scontri diretti: tuttavia, l’ultima Sfida è stata vinta da Lupo/Nicolai in maniera abbastanza netta. Il ct azzurro Matteo Varnier, a tal ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Danielee Paolosono pronti a dare battaglia per provare a centrare il loro secondo podio consecutivo: domani, alle ore 10 italiane, giocheranno il loro ottavo di finale contro i polacchi Bryl/Fijalek. Ilnon è stato benevolo con gli azzurri, poiché i loro avversari arrivano acon la quinta posizione del Ranking. Anche i precedenti sorridono alla coppia polacca, che è avanti 4-2 negli scontri diretti: tuttavia, l’ultimaè stata vinta dain maniera abbastanza netta. Il ct azzurro Matteo, a tal ...

