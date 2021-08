Test delle bolle: scegli un gruppo di bolle e scopri le tue fragilità (Di domenica 1 agosto 2021) Il Test psicologico di oggi si prefigge di far emergere le tue fragilità attraverso la scelta dell’elemento più fragile del mondo: la bolla di sapone. Quale gruppo di bolle attira maggiormente la tua attenzione? Osserva i colori e le forme e rispondi. La tua risposta ti rivelerà cosa ti rende fragile in questa vita. Probabilmente L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 1 agosto 2021) Ilpsicologico di oggi si prefigge di far emergere le tueattraverso la scelta dell’elemento più fragile del mondo: la bolla di sapone. Qualediattira maggiormente la tua attenzione? Osserva i colori e le forme e rispondi. La tua risposta ti rivelerà cosa ti rende fragile in questa vita. Probabilmente L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

louxmysun : @CANYONMO0NV - louxmysun : @ad0rehazz prima devi fare il test delle 16 personalità e poi devi cercare “personality database” e inserisci “”il… - omone69 : @Psav15 Guarda questo video ... Magari potresti anche fare il test, potresti avere delle sorprese .... - callmes0ph : @hllzngi fai il test delle personalità su internet - StePedrotti : @RondoneR @thewhitefly_ Vero !! Io proprio per questo motivo non prendevo nulla e la mia società non propose mai nu… -