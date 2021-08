Roma, tentato furto in casa Smalling: è il secondo in pochi mesi (Di domenica 1 agosto 2021) Non c’è pace per il difensore della Roma Chris Smalling, vittima per la seconda volta di un tentativo di furto. Infatti lo scorso aprile il calciatore aveva subito un episodio simile ed ora, a soli 4 mesi di distanza, la storia torna purtroppo a ripetersi. In particolare intorno alla mezzanotte di ieri gli uomini della sorveglianza, grazie alle telecamere di sicurezza, hanno visto due persone che cercavano di entrare nella villa del calciatore. Giunti subito sul posto i sorveglianti sono riusciti a mettere in fuga i ladri. Sono attualmente in corso le indagini per risalire ai rapinatori. Leggi anche: Roma, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 agosto 2021) Non c’è pace per il difensore dellaChris, vittima per la seconda volta di un tentativo di. Infatti lo scorso aprile il calciatore aveva subito un episodio simile ed ora, a soli 4di distanza, la storia torna purtroppo a ripetersi. In particolare intorno alla mezzanotte di ieri gli uomini della sorveglianza, grazie alle telecamere di sicurezza, hanno visto due persone che cercavano di entrare nella villa del calciatore. Giunti subito sul posto i sorveglianti sono riusciti a mettere in fuga i ladri. Sono attualmente in corso le indagini per risalire ai rapinatori. Leggi anche:, ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, tentato furto in casa Smalling: è il secondo in pochi mesi - roma_paoletta : RT @ValerioMinnella: Per la rubrica #IlTweetPiùIdiotaDelGiorno quando ho visto questo tweet son stato tentato dal rifuggire dalla classica… - dalottismo : Se voi tifosi della Roma foste tutti come @Digreeee, a quest’ora sarei quasi tentato di cambiare squadra del cuore.… - roma_paoletta : RT @marcotravaglio: SCARTABIA Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Già il fatto di porsi questa domanda su un governo che ha tentato fino a… - marco1963_ : @Storace Ma lei pensa che noi italiani siamo tutti ignoranti come chi segue il centro destra. Michetti lo conosciam… -