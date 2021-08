Pierpaolo compie 31 anni, la dolce sorpresa di Giulia Salemi lo fa scoppiare in lacrime: «Non ci credo…» (Di domenica 1 agosto 2021) Pierpaolo Pretelli compie 31 anni, la sorpresa di Giulia Salemi lo fa scoppiare in lacrime: «Mi rendi felice come non lo sono mai stata». Oggi, l’ex gieffino compie 31 anni e per festeggiare la ricorrenza è volato con amici e fidanzata a Ibiza. A mezzanotte, l’allegro gruppo ha festeggiato con le bollicine poi la dolce sorpresa di Giulia. L’influencer italo-persiana ha realizzato un video, condiviso poi sul feed di Instagram, con le loro foto più belle e con un tenere ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 1 agosto 2021)Pretelli31, ladilo fain: «Mi rendi felice come non lo sono mai stata». Oggi, l’ex gieffino31e per festeggiare la ricorrenza è volato con amici e fidanzata a Ibiza. A mezzanotte, l’allegro gruppo ha festeggiato con le bollicine poi ladi. L’influencer italo-persiana ha realizzato un video, condiviso poi sul feed di Instagram, con le loro foto più belle e con un tenere ...

Advertising

Stefycr7T : RT @IsaeChia: #GfVip 5, Pierpaolo Pretelli compie gli anni e Giulia Salemi lo spiazza con un emozionante gesto social! Agli auguri per l’e… - Ku20101 : RT @IsaeChia: #GfVip 5, Pierpaolo Pretelli compie gli anni e Giulia Salemi lo spiazza con un emozionante gesto social! Agli auguri per l’e… - Ale_iocicredo : RT @IsaeChia: #GfVip 5, Pierpaolo Pretelli compie gli anni e Giulia Salemi lo spiazza con un emozionante gesto social! Agli auguri per l’e… - Mestanaccount1 : RT @IsaeChia: #GfVip 5, Pierpaolo Pretelli compie gli anni e Giulia Salemi lo spiazza con un emozionante gesto social! Agli auguri per l’e… - annarit05467267 : RT @IsaeChia: #GfVip 5, Pierpaolo Pretelli compie gli anni e Giulia Salemi lo spiazza con un emozionante gesto social! Agli auguri per l’e… -