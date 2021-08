Pfizer e Moderna aumentano i prezzi dei vaccini all’Ue: 19,5 euro e 25,5 dollari a dose per la fornitura fino al 2023 (Di domenica 1 agosto 2021) Negli ultimi contratti di fornitura con l’Unione europea il costo dei vaccini contro il Coronavirus è aumentato, e non si tratta solo di un ritocco al rialzo. Pfizer passa da 15,50 della precedente fornitura a 19,50 euro, mentre Moderna passa da 22,60 a 25,50 dollari a dose. A diffondere la notizia è il Financial Times che ha preso visione dei nuovi contratti siglati. Gli accordi firmati prevedono una fornitura totale di 2,1 miliardi di dosi entro il 2023. L’europa è alle prese con una ... Leggi su open.online (Di domenica 1 agosto 2021) Negli ultimi contratti dicon l’Unionepea il costo deicontro il Coronavirus è aumentato, e non si tratta solo di un ritocco al rialzo.passa da 15,50 della precedentea 19,50, mentrepassa da 22,60 a 25,50. A diffondere la notizia è il Financial Times che ha preso visione dei nuovi contratti siglati. Gli accordi firmati prevedono unatotale di 2,1 miliardi di dosi entro il. L’pa è alle prese con una ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini, Pfizer e Moderna aumentano i prezzi per l’Unione europea: 25% e 10% in più secondo i nuovi accordi - Ruffino_Lorenzo : Continuano ad essersi problemi con le dosi. Pfizer è sostanzialmente finito in Lombardia, Marche, Trento e Veneto… - LaStampa : Covid, Pfizer e Moderna aumentano i prezzi dei vaccini per l'Ue - GiulioGuidi5 : Ma guarda che stranezza. #Pfizer #Moderna #terzadose - kompagno : RT @2b50de5a0688475: Pfizer e Moderna alzano i prezzi dei vaccini per l'UE. Il Financial: 'Più funzionano, più costano' -