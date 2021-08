Pesciolini e granchi nei secchielli? Attenzione a non ucciderli: 'Bastano pochi minuti' (Di domenica 1 agosto 2021) I bambini amano il mare, si sa. D'estate poi, durante le passeggiate o i bagni nelle acque basse è molto frequente incontrare qualche animaletto che cattura l'Attenzione dei più piccoli, dal ... Leggi su forlitoday (Di domenica 1 agosto 2021) I bambini amano il mare, si sa. D'estate poi, durante le passeggiate o i bagni nelle acque basse è molto frequente incontrare qualche animaletto che cattura l'dei più piccoli, dal ...

Advertising

news_forlicesen : Pesciolini e granchi nei secchielli? Attenzione a non ucciderli: 'Bastano pochi minuti' - Lunetta_abyss : @janealmare NO NO SE NON POSSO VEDERE DOVE METTO I PIEDI NO. GRANCHI, PESCIOLINI, MEDUSE, MOSTRI MARINI -