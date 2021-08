Olimpiadi, Draghi chiama Tamberi e Jacobs: orgoglioso di voi (Di domenica 1 agosto 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha sentito al telefono Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs e si è congratulato con loro per gli storici ori olimpici nel salto in alto e nei cento metri. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 1 agosto 2021) Il Presidente del Consiglio Marioha sentito al telefono Gianmarcoe Marcelle si è congratulato con loro per gli storici ori olimpici nel salto in alto e nei cento metri. Il ...

rtl1025 : ?? 'Sono orgoglioso di voi, vi ho seguito: state onorando l'Italia'. Il presidente del Consiglio, Mario #Draghi ha… - Gazzetta_it : Draghi a #Jacobs e #Tamberi: 'Orgoglioso di voi, onorate l'Italia' - PAOLOCARLESI : @ricpuglisi Mi auguro per lei che sia un tweet ironico. Ironia per ironia si potrebbe dire che la scherma ha sempre… - Lukyluke311 : RT @Alien1it: @ricpuglisi Dare il merito a Draghi per una medaglia d'oro alle Olimpiadi è da DEMENTE. Di REGIME. - Alien1it : Ovviamente il ptofessore DEMENTE che dava il merito al Draghi per l' oro alle Olimpiadi mi ha subito bloccato. -