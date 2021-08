Nuova tangenziale e grandi progetti, Ancisi (LpR): 'Ipocrisie della campagna elettorale' (Di domenica 1 agosto 2021) 'L'annuncio trionfale di oggi che forse tra fine 2021 e inizio 2022 si potranno aprire i cantieri per l'ampliamento della tangenziale di Ravenna, tra la statale Romea Nord e la statale Adriatica e nel ... Leggi su ravennatoday (Di domenica 1 agosto 2021) 'L'annuncio trionfale di oggi che forse tra fine 2021 e inizio 2022 si potranno aprire i cantieri per l'ampliamentodi Ravenna, tra la statale Romea Nord e la statale Adriatica e nel ...

Advertising

ClaudioCrosara : @nuova_venezia Questa non doveva essere una Autostrada a pedaggio, ma una Tangenziale libera atta a liberare dal tr… - VeronaNews_net : Firmato l’accordo di programma per la nuova tangenziale di Villafranca – - TrafficoA : T6 - Bologna - Tratto Chiuso tangenziale bologna Tratto Chiuso tra Svincolo 1 Nuova Bazzanese e Svincolo 2 Borgo Panigale fino ... - LuceverdeMilano : ??? #Milano #Incidente - Tangenziale Ovest ?????? Code tra Allacciamento A7 Milano-Genova e Svincolo SS494 Vigevanese… - infoitinterno : Incubo tangenziale Messina, nuova battaglia per l’eliminazione del pedaggio -