Milano: giovane accoltellato durante una rissa per il furto di una cassa bluetooth (Di domenica 1 agosto 2021) Colpito da un fendente durante la rissa per un furto che, forse, non è nemmeno avvenuto. Una lite per l'asserito furto di una cassa bluetooth , uno di quei piccoli amplificatori portatili che si ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 1 agosto 2021) Colpito da un fendentelaper unche, forse, non è nemmeno avvenuto. Una lite per l'asseritodi una, uno di quei piccoli amplificatori portatili che si ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano giovane Milano, 21enne accoltellato da due rapinatori: volevano portargli via una cassa bluetooth Un 21enne di è stato da due rapinatori, che volevano portargli via una cassa bluetooth. È accaduto la notte scorsa in viale Gian Galeazzo, in zona Ticinese. Leggi anche > Il giovane, di origini peruviane, aveva cercato di resistere ad una rapina: due stranieri volevano portargli via la cassa bluetooth, l'amplificatore che si collega senza fili a diversi dispositivi ...

