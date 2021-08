Marcell Jacobs | prossima gara alle Olimpiadi | quando torna a correre? C’è la 4×100! Date | programma | orari

Leggi su oasport

(Di domenica 1 agosto 2021)è l’uomo più veloce della Terra. Lo sprinter italiano ha vinto la medaglia d’oro sui 100 metridi Tokyo 2021, trionfando con un perentorio 9.80 (nuovo record europeo). L’azzurro è entrato in una nuova dimensione, consacrandosi nellapiù prestigiosa, importante, seguite di tutti i Giochi. Uno show da incorniciare e da ricordare a imperitura memoria, una staffilata che è entrata dritta nel cuore degli italiani e vi rimarrà per sempre: oggi abbiamo assistito a qualcosa di letteralmente fantascientifico che non avremmo mai pensato si potesse davvero realizzare. Il 26enne ha ...