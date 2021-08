Live Jacobs vince i 100 metri alle Olimpiadi ' Non vedo l' ora di ascoltare l' inno per me'

(Di domenica 1 agosto 2021) Impresa storica per , per l'atletica italiana e per tutto lo sport azzurro. L'italo - americano è venuto direttamente dal Texas per riscrivere la storia dei , e ci è riuscito in una due giorni ...

(aggiornamento di Alessandro Rinoldi) OLIMPIADI TOKYO 2020/ Medagliere italiani in diretta: Tamberi e, è doppio oro! RISULTATI ATLETICA: FANTINI IN FINALE NEL MARTELLO In attesa di Tamberi, ...Ricordati che per noi sei il nostro numero uno', le parole emozionate della signora: chissa che non portino bene ancora una volta.L’Atletica azzurra nella storia con due medaglie d’oro nel giro di pochi minuti. Marcell Jacobs è medaglia d’oro nella finale dei 100 metri delle Olimpiadi di Tokyo 2020 in 9”80, nuovo record europeo ...«La vita di Marcell è stata un grande sacrificio. E' vissuto senza padre e gli ho fatto da papà e mamma. Ha superato tante difficoltà e ora si merita tutto».