La riforma Cartabia arriva in aula. FdI: non rende i processi più giusti e favorisce chi inquina l’Italia (Di domenica 1 agosto 2021) Al via i lavori domenicali dell’aula della Camera, alle prese con l’esame del disegno di legge di delega al governo per l’efficienza del processo penale. Il governo chiederà la fiducia sul testo della riforma Cartabia Sul testo di riforma del processo penale, su cui è stato raggiunto l’accordo tra le forze politiche nell’ultimo cdm – che esce dalla Commissione composto da due articoli – è prevista la richiesta dei voti di fiducia da parte del governo, forse già in serata. Poi il provvedimento passerà in Senato. Il programma d’aula prevede, in apertura le due pregiudiziali di costituzionalità, poi le ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 1 agosto 2021) Al via i lavori domenicali dell’della Camera, alle prese con l’esame del disegno di legge di delega al governo per l’efficienza del processo penale. Il governo chiederà la fiducia sul testo dellaSul testo didel processo penale, su cui è stato raggiunto l’accordo tra le forze politiche nell’ultimo cdm – che esce dalla Commissione composto da due articoli – è prevista la richiesta dei voti di fiducia da parte del governo, forse già in serata. Poi il provvedimento passerà in Senato. Il programma d’prevede, in apertura le due pregiudiziali di costituzionalità, poi le ...

Advertising

fattoquotidiano : In effetti era difficile sapere prima – ci mettiamo nei panni dei conduttori del talk In Onda – cosa pensasse della… - fattoquotidiano : Riforma giustizia, l’autodifesa della Cartabia: “La politica si è occupata di bandierine, non dei contenuti. Critic… - ilfoglio_it : Un clima tossico, una ministra trattata come una tirocinante. La parola mafia utilizzata con facilità. 'La giustizi… - fiorenzamarcel1 : RT @senzasinistra: #Cingolani non prevede alcun #Piano di adattamento ai #cambiclimatici, come avviene in tutti i paesi #Ue. Molto grave an… - pinguozz : RT @chiaberger: Qualcuno mi spiega perché sulla riforma #Cartabia si cita sempre il parere (negativo) di Gratteri e non per esempio quello… -