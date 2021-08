Advertising

DiMarzio : #KaioJorge sarà un nuovo giocatore della #Juve: le cifre dell'affare - SkySport : Juventus, è fatta per Kaio Jorge: operazione da 4 milioni. Le news di calciomercato #SkySport #Juventus #KaioJorge… - Gazzetta_it : Ruolo, gestione e percorso modello-Bentancur: il progetto Juve su #Kaio Jorge - forzagranata1 : ?? #CALCIO 'Juve, Kaio Jorge è sempre più vicino: trovata l'intesa con il Santos' Secondo quanto riportato da Globo… - gilnar76 : Kaio Jorge Juve e il numero di maglia: i dettagli della trattativa #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Kaio

RIO DE JANEIRO - Arrivano conferme sull'approdo diJorge in Italia alla Juventus . Anche il quotidiano brasiliano GloboEsporte è certo della buona riuscita della trattativa, con il tutto che potrebbe concretizzarsi già nella giornata di oggi o ...RIO DE JANEIRO - Continuano le conferme sull'arrivo diJorge in Italia : secondo il quotidiano GloboEsporte il tutto potrebbe concretizzarsi già nella giornata di oggi o al massimo domani. Il 19enne attaccante brasiliano, in scadenza a fine anno con ...L'attaccante Kaio Jorge è sempre più vicino al trasferimento alla Juventus. Il calciatore è stato a un passo dal Milan.La Vecchia Signora sborserà subito 1,5 milioni e una cifra simile alla fine della prossima stagione, per un totale di 3 milioni ...