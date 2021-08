Il professore e lo studente: il dialogo per sfatare i pregiudizi contro la religione islamica (Di domenica 1 agosto 2021) di Antonio Salvati Nel contesto scolastico, quello dell'islam è un tema che non sempre emerge nei curricoli delle diverse discipline, sebbene sia una questione spesso al centro del discorso sia ... Leggi su globalist (Di domenica 1 agosto 2021) di Antonio Salvati Nel contesto scolastico, quello dell'islam è un tema che non sempre emerge nei curricoli delle diverse discipline, sebbene sia una questione spesso al centro del discorso sia ...

Advertising

globalistIT : - Paolo_ADP10 : RT @lucabattanta: @renatobrunetta Lei è Professore ed in passato ha fatto grandi cose in Forza Italia. Faccia prima una revisione della le… - Luciano06815942 : RT @lucabattanta: @renatobrunetta Lei è Professore ed in passato ha fatto grandi cose in Forza Italia. Faccia prima una revisione della le… - manuel_y_jesus_ : RT @lucabattanta: @renatobrunetta Lei è Professore ed in passato ha fatto grandi cose in Forza Italia. Faccia prima una revisione della le… - alberto62x : RT @lucabattanta: @renatobrunetta Lei è Professore ed in passato ha fatto grandi cose in Forza Italia. Faccia prima una revisione della le… -