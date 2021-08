Guida astrologica al semestre bianco

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 1 agosto 2021) All’alba del 3 agosto il Colle sarà oscurato da un’eclissi presidenziale che durerà sei mesi. Avvolto nel cono d’ombra, Sergio Mattarella non potrà più sciogliere le Camere per alcun motivo, nemmeno se cascasse il mondo: glielo vieta la Costituzione all’articolo 88 comma due. C’è, dietro la norma, una paranoia dei nostri padri che temevano chissà quale ricatto nei confronti del Parlamento; ma già allora sembrava uno scrupolo esagerato, e negli ultimi 70 anni si è parlato mille volte di correggere l’assurdità. Essendo tutti d’accordo, non se n’è mai fatto nulla. Così adesso Mattarella si ritrova con le mani legate, senza l’arma di deterrenza che consisterebbe nel mandare tutti a casa ...