Gioiello Vignato quasi tutit lo vogliono In attesa del Tar

Advertising

gilnar76 : Vignato, #Milan, Inter, Juve ed Europa sul gioiello del Chievo #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - MondoBN : MERCATO, Testa a testa Juve-Inter per il -

Ultime Notizie dalla rete : Gioiello Vignato

Calciomercato Juventus, si inserisce anche il Monza nella corsa al giovane: anche l'Inter segue da molto vicino la situazione. Dopo aver praticamente concluso l'... si tratta di Samuele...Palacio, che ha salutato la squadra, è stato fantastico, così come il giovane: i due ... Se si vuole ottenere una vera ripartenza, bisogna rifondare quasi tutto, ripartendo dal baby...Dopo aver ceduto Emanuel, i veronesi rischiano di perdere a zero il fratello Samuele. C'è una bagarre per assicurarselo con una vera e propria asta che si è scatenata sull'ingaggio del giocatore ...Vignato Juve: nuovo obiettivo in attacco per i bianconeri. I dettagli sul giovane calciatore in forza al Chievo Verona Il 17enne Samuele Vignato piace alle big d’Italia e anche all’estero. La Gazzetta ...