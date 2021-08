Advertising

SkySportF1 : La Honda a poche ore dal GP d'Ungheria: 'Motore sostituito sulla Red Bull di Verstappen' #HungarianGP ???? #SkyMotori… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1: Ungheria, sostituito il motore sulla Red Bull di Verstappen - susydigennaro : RT @napolimagazine: F1: Ungheria, sostituito il motore sulla Red Bull di Verstappen - napolimagazine : F1: Ungheria, sostituito il motore sulla Red Bull di Verstappen - apetrazzuolo : F1: Ungheria, sostituito il motore sulla Red Bull di Verstappen -

Ultime Notizie dalla rete : Ungheria sostituito

Sostituita la Power Unit sulla Red Bull di Max Verstappen. Lo ha annunciato la Honda, fornitore del propulsore per il team anglo - austriaco, a poche ore dal via del GP dell'. Honda, dopo le verifiche nel quartier generale in Giappone, aveva escluso danni al motore dopo l'incidente di Silverstone. "Abbiamo notato qualcosa sulla power unit di Max dopo le qualifiche ...Ha ancheil motore dopo controlli nelle post - qualifiche, ma non paga penalità perché ... non su un circuito dai sorpassi difficili - solo 20 in media da quando si corre in, dal ...Sostituita la Power Unit sulla Red Bull di Max Verstappen. Lo ha annunciato la Honda, fornitore del propulsore per il team anglo-austriaco, a poche ore dal via del GP dell'Ungheria. (ANSA) ...(ANSA) – ROMA, 01 AGO – Sostituita la Power Unit sulla Red Bull di Max Verstappen. Lo ha annunciato la Honda, fornitore del propulsore per il team anglo-austriaco, a poche ore dal via del GP dell’Ungh ...