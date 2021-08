F1 Gp Ungheria 2021: sorpresa Ocon tra i colpi di scena. Vettel squalificato (Di domenica 1 agosto 2021) sorpresa Ocon nel Gp di Ungheria di Formula 1 . Il pilota della Alpine centra il primo successo in carriera al termine di una gara ricca di colpi di scena. Secondo al traguardo è stato Sebastian ... Leggi su quotidiano (Di domenica 1 agosto 2021)nel Gp didi Formula 1 . Il pilota della Alpine centra il primo successo in carriera al termine di una gara ricca didi. Secondo al traguardo è stato Sebastian ...

Advertising

fattoquotidiano : Gp Ungheria, Vettel contro Orban e regole F1: maglietta pro Lgbt durante l’inno iniziale. “Sostengo chi soffre, squ… - Open_gol : Il campione tedesco è sotto investigazione per non aver rispettato le procedure: «Sono ben felice di incassare qual… - Agenzia_Ansa : Un casco con un arcobaleno: lo ha indossato Sebastian Vettel per il Gp di Ungheria, un chiaro messaggio di protesta… - armgra : RT @SkySportF1: #Vettel dopo il GP d'Ungheria: 'Felice se mi penalizzano per la maglia arcobaleno' #HungarianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1… - PaoloBMb70 : Sky Sport F1 on Twitter ? FORMULA 1, VETTEL SQUALIFICATO ??? SAINZ E LA FERRARI SUL PODIO LE ULTIME ?… -