Estate in diretta, l'inviato fa una terribile gaffe e Roberta Capua lo corregge, grande imbarazzo in studio (Di domenica 1 agosto 2021) Estate in diretta sta continuando ad avere un incredibile successo di pubblico. Roberta Capua e Gianluca Semprini piacciono molto e il pubblico li segue con tanta simpatia. I toni del programma sono prevalentemente leggeri e vacanzieri ma non mancano le parti dedicate alla cronaca. Nel complesso la trasmissione risulta molto gradevole e un po' alla volta la coppia, che è alla conduzione, non sta facendo rimpiangere quella dell'anno scorso formata da Andrea Delogu e Marcello Masi che pure era tanto piaciuta al pubblico. l'inviato fa una gaffe e Roberta ...

