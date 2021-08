Depaoli: “Alla Samp è come essere a casa. Spero di non muovermi da qui” (Di domenica 1 agosto 2021) Intervistato da Il Secolo XIX, Fabio Depaoli, difensore della Sampdoria, ha parlato del suo ritorno a Genova dopo la scorsa stagione divisa in due club. Queste le sue parole: “Nella scorsa stagione ho iniziato nell’Atalanta, giocando in Champions, e finito nel Benevento a lottare per la retrocessione. Sempre dando il massimo per la maglia che ho indossato. Ma il mio pensiero andava Alla Samp, nell’ottica di un ritorno. Mentalmente è stato molto formativo. E adesso per me è un po’ come essere tornato a casa. Sinceramente Spero di non ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 agosto 2021) Intervistato da Il Secolo XIX, Fabio, difensore delladoria, ha parlato del suo ritorno a Genova dopo la scorsa stagione divisa in due club. Queste le sue parole: “Nella scorsa stagione ho iniziato nell’Atalanta, giocando in Champions, e finito nel Benevento a lottare per la retrocessione. Sempre dando il massimo per la maglia che ho indossato. Ma il mio pensiero andava, nell’ottica di un ritorno. Mentalmente è stato molto formativo. E adesso per me è un po’tornato a. Sinceramentedi non ...

Ultime Notizie dalla rete : Depaoli Alla Tabellone trattative di mercato Serie A 2021/22: acquisti e cessioni ...le 20 squadre di Serie A cercheranno di rafforzarsi per alzare il livello in confronto alla ... Murillo (d, Celta f.p.), Vieira (c, Verona f.p.), Murru (d, Torino f.p.), Chabot (d, Spezia f.p.), Depaoli ...

Sampdoria attendista sul mercato, per l'attacco sale il nome di Inglese ... come Caprari Murru Bonazzoli e Depaoli. Il lavoro di Faggiano sarà essenzialmente conservativo: ... ma la società spagnola - a cui si affianca il Celta Vigo - nicchia alla prospettiva del riacquisto ...

