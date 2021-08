Caldo estremo e forti piogge. Il clima divide l'Italia in due (Di domenica 1 agosto 2021) Il premier Draghi ha firmato il Dpcm per fronteggiare l'emergenza in Sicilia, Salento e Calabria. Opposto lo scenario al nord flagellato da alluvioni e imponenti grandinate. Allerta rossa in Lombardia ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 1 agosto 2021) Il premier Draghi ha firmato il Dpcm per fronteggiare l'emergenza in Sicilia, Salento e Calabria. Opposto lo scenario al nord flagellato da alluvioni e imponenti grandinate. Allerta rossa in Lombardia ...

