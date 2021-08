Calciomercato Sampdoria | novità su Zajc del Fenerbahce Le ultime

(Di domenica 1 agosto 2021): l’obiettivo Mihaa segno in amichevole con il. Il punto sulla trattativa Mihamanda segnali positivi dalla Turchia. Il gol realizzato nell’amichevole contro i tedeschi del Furth ha stuzzicato molto la, che sta osservando da tempo il trequartista classe ’94 reduce dal prestito ai rivali cittadini del Genoa. Ilè disposto a cedere il calciatore, ma soltanto per un’offerta congrua. Si dovrà anche ragionare sulla formula del trasferimento, tuttavia il club blucerchiato sembra essere disposto ad affondare ...

Advertising

AlfonsoTax2 : Riusciamo a fargli fare un provino @MinoRaiola ? Onloan ?????? #calciomercato #calcio #under20 #DeMarco #Messina… - AlfonsoTax2 : Riusciamo a fargli fare un provino @MinoRaiola ? Onloan ?????? #calciomercato #calcio #under20 #DeMarco #Messina… - AlfonsoTax2 : Riusciamo a fargli fare un provino @MinoRaiola ? Onloan ?????? #calciomercato #calcio #under20 #DeMarco #Messina… - AlfonsoTax2 : Riusciamo a fargli fare un provino @MinoRaiola ? Onloan ?????? #calciomercato #calcio #under20 #DeMarco #Messina… - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria: #Bonazzoli- #Gagliolo, gli incroci con la #Salernitana -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria

Continuano gli interessamenti intorno a Simy: dopo la Salernitana anche il Maiorca su di lui.spettatrice interessata. Il motivo Ildella Salernitana è molto attivo, soprattutto per il reparto offensivo. Sono, infatti, tanti gli attaccanti monitorati dalla squadra di ...- Un confronto, che non cambia le posizioni. Che ribadisce la volontà di salutarsi, di ... un nuovo arrivo passa dall'addio dell'attaccante passato da Siviglia e. Al momento ci ...GENOVA - Finita la prima parte del ritiro e salutata Pontedilegno la Sampdoria si gode un weekend di riposo prima di riprendere la preparazione: il relax vale per la squadra ma non per la dirigenza, i ...Continuano gli interessamenti intorno a Simy: dopo la Salernitana anche il Maiorca su di lui. Sampdoria spettatrice interessata. Il motivo Il calciomercato della Salernitana è molto attivo, soprattutt ...