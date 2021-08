Boom di contagi a Tokyo, oltre 3mila in 24 ore. I giovani i più colpiti dal Covid-19 (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, la capitale giapponese che ospita i Giochi olimpici, ha registrato per il quinto giorno consecutivo un numero di contagi da Covid-19 superiore a 3mila, precisamente. La governatrice Yuriko Koike in precedenza aveva segnalato 4.058 contagi, relativi a ieri e aggiornati alla tarda serata. In particolare, con buona parte della popolazione anziana vaccinata, il virus si sta diffondendo tra i giovani. I 20enni risultati positivi nelle ultime 24 ore nella capitale sono 1.484, i 30enni sono 887. Più della metà dei nuovi contagi, insomma, sono stati registrati tra ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 1 agosto 2021), la capitale giapponese che ospita i Giochi olimpici, ha registrato per il quinto giorno consecutivo un numero dida-19 superiore a, precisamente. La governatrice Yuriko Koike in precedenza aveva segnalato 4.058, relativi a ieri e aggiornati alla tarda serata. In particolare, con buona parte della popolazione anziana vaccinata, il virus si sta diffondendo tra i. I 20enni risultati positivi nelle ultime 24 ore nella capitale sono 1.484, i 30enni sono 887. Più della metà dei nuovi, insomma, sono stati registrati tra ...

