Bologna, rave party con mille persone in ex zuccherificio di Argelato. Multe per violazione delle norme anti-Covid (Di domenica 1 agosto 2021) mille persone da tutta Italia per partecipare a un rave party. Si sono trovate la notte scorsa ad Argelato, in provincia di Bologna. La location della festa abusiva era lo stabilimento di ex zuccherificio. Una trentina di carabinieri sono impegnati nell’identificazione dei presenti alla festa abusiva, per lo più giovani, che saranno multati per aver violato le norme anti-Covid e dovranno rispondere del reato di invasione di terreni o edifici ed eventualmente di danneggiamento. Nell’ultima settimana sono stati almeno tre i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021)da tutta Italia per partecipare a un. Si sono trovate la notte scorsa ad, in provincia di. La location della festa abusiva era lo stabilimento di ex. Una trentina di carabinieri sono impegnati nell’identificazione dei presenti alla festa abusiva, per lo più giovani, che saranno multati per aver violato lee dovranno rispondere del reato di invasione di terreni o edifici ed eventualmente di danneggiamento. Nell’ultima settimana sono stati almeno tre i ...

