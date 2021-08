ATP Atlanta 2021: John Isner sorride dopo due anni nel suo feudo. Nakashima non può impedire la sesta vittoria (Di lunedì 2 agosto 2021) Non si ferma il legame felice tra John Isner e Atlanta. Il gigante di Greensboro trionfa per la sesta volta nella Georgia, battendo nel derby in finale Brandon Nakashima per 7-6(8) 7-5 e tornando a gioire a due anni di distanza dall’ultima volta. Sedicesimo torneo ATP per lui, che si riprende quel posto nei primi 30 giocatori del mondo che aveva perso dopo Miami per la prima volta in 10 anni. Il primo set assomiglia più che altro a una gara a chi cede meno punti al servizio molto a lungo, fino al 6-5. Lì c’è il primo momento topico, con ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Non si ferma il legame felice tra. Il gigante di Greensboro trionfa per lavolta nella Georgia, battendo nel derby in finale Brandonper 7-6(8) 7-5 e tornando a gioire a duedi distanza dall’ultima volta. Sedicesimo torneo ATP per lui, che si riprende quel posto nei primi 30 giocatori del mondo che aveva persoMiami per la prima volta in 10. Il primo set assomiglia più che altro a una gara a chi cede meno punti al servizio molto a lungo, fino al 6-5. Lì c’è il primo momento topico, con ...

