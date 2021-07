Ufficiale: Colombo dal Milan alla SPAL (Di sabato 31 luglio 2021) Lorenzo Colombo è un nuovo attaccante della SPAL. Il centravanti di proprietà del Milan si trasferisce a Ferrara con la formula del prestito. Questa la nota del club emiliano: “S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’AC Milan le prestazione sportive dell’attaccante Lorenzo Colombo. Classe 2002, nato a Vimercate, Colombo è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Milan. Esordisce nei professionisti coi rossonera il 12 giugno 2020 subentrando nel corso della semifinale di Coppa Italia con la Juventus, mentre il debutto in Serie A avviene il 18 ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 luglio 2021) Lorenzoè un nuovo attaccante della. Il centravanti di proprietà delsi trasferisce a Ferrara con la formula del prestito. Questa la nota del club emiliano: “S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’ACle prestazione sportive dell’attaccante Lorenzo. Classe 2002, nato a Vimercate,è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del. Esordisce nei professionisti coi rossonera il 12 giugno 2020 subentrando nel corso della semifinale di Coppa Italia con la Juventus, mentre il debutto in Serie A avviene il 18 ...

