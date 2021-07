Turismo | Covid incombe ancora | c’è ripresa ma con ‘luci e ombre’ Adnkronos 2

(Di sabato 31 luglio 2021) () – Per l’Osservatorio Conf-Confcommercio e Sgw, infatti se gli italiani pronti a partire sono 17 milioni, il 34% di questi, pari a 5,8 milioni, dichiara di avere già disdetto almeno una delle prenotazioni di servizi turistici fatte in precedenza e, del restante 66%, quasi un terzo è pronto a disdire quanto prenotato, se gli indici epidemiologici peggiorassero. In sintesi, se già quest’anno mancavano all’appello 8 milioni di vacanzieri estivi rispetto ai numeri degli italiani ante pandemia, se ne aggiungono potenzialmente altri 8 milioni in meno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... mentre l'ufficio per la cultura e ilha annunciato la chiusura di tutti i siti turistici ... in Russia si sono registrati 6.265.873 di contagi e 158.563 morti per il- 19.Ci sono già i primi segnali di rallentamento in merito alle prenotazioni per la stagione estiva. Oltre all'obbligo del green pass, pesano le paure legate all'aumento dei casi e alla ...Il Covid incombe ancora sulle vacanze italiane tanto che la ripresa del turismo é tutta ‘luci e ombre’. A ritenere infatti “in alto mare” la ripartenza del settore sono gli analisti dell’Osservatorio ...(Adnkronos) – Per l’Osservatorio Confturismo-Confcommercio e Sgw, infatti se gli italiani pronti a partire sono 17 milioni, il 34% di questi, pari a 5,8 milioni, dichiara di avere già disdetto almeno ...