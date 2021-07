Tokyo2020 | sollevamento pesi | Pizzolato è di bronzo

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 31 luglio 2021) Antoninoha ottenuto oggi la medaglia dinelolimpico 81 kg a Tokyo. Per l'Italia è la 24ma volta che gli atleti salgono sul gradino più basso del podio, mentre il conteggio degli ori resta a quota due.ha alzato in tutto 365 kg. Ha tentato con un ultimo strappo anche di alzare 210 kg, che gli sarebbero fruttati l'oro, ma non c'è riuscito. L'atleta siciliano è stato preceduto dal cinese Lu Xiaojun, che ha alzato 374 kg, e dal dominicano Zacarias Bonnat Michel, con 367 kg.