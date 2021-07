Serie A, Rocchi designatore arbitri: le linee guida per il VAR (Di sabato 31 luglio 2021) Nuove linee guida sull’utilizzo del VAR nel prossimo campionato di Serie A Nuove linee guida sull’utilizzo del VAR indicate dal nuovo designatore degli arbitri Gianluca Rocchi che da poco ha preso il posto di Nicola Rizzoli. Particolare attenzione è stata posta sui calci di rigore dove la soglia di fallo è stata alzato, l’arbitro restituito al campo e non solo alla tecnologia, tocchi di mano e analisi dell’APP (Attacking Possession Phase) da prendere in esame nell’immediatezza dell’azione. Meno “rigorini” e linea dura con chi perde episodi ... Leggi su intermagazine (Di sabato 31 luglio 2021) Nuovesull’utilizzo del VAR nel prossimo campionato diA Nuovesull’utilizzo del VAR indicate dal nuovodegliGianlucache da poco ha preso il posto di Nicola Rizzoli. Particolare attenzione è stata posta sui calci di rigore dove la soglia di fallo è stata alzato, l’arbitro restituito al campo e non solo alla tecnologia, tocchi di mano e analisi dell’APP (Attacking Possession Phase) da prendere in esame nell’immediatezza dell’azione. Meno “rigorini” e linea dura con chi perde episodi ...

