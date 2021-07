“Quanti malori improvvisi…” | I No-vax non si fermano neanche davanti all’infarto di Curreri

(Di sabato 31 luglio 2021)il tempo di capire cosa sia successo a Gaetano, che ieri sera si è accasciato privo di sensi sul palco a San Benedetto del Tronto mentre si esibiva in concerto con gli Stadio, che i No-vax sono partiti alla carica sui social, evocando un presunto collegamento tra il malore del cantante e il vaccino. Foto IPP/Andrea OldaniSanremo 12/02/201666° Festival della canzone italiana di Sanremo – quarta serata –Nella foto il cantante Gaetanodel gruppo Stadioitalyphotopress world copyrightPuntuale come l’influenza stagionale, ad ogni personaggio noto o meno noto che sta male, ecco arrivare l’orda famelica degli ...

arwen0506 : Quanti malori quest’anno, sarà il caldo? - GiovannaSandr16 : Occheccaso ?? quanti malori quest'estate ?? - MenegazziMarina : @MediasetTgcom24 Quanti malori in questo periodo...mah... - Prima_Vera56 : @Vitt79209263 E i deceduti quanti sarebbero? Immagino che avrà un elenco lunghissimo di morti post vaccino e di par… - MenegazziMarina : Quanti malori in questo periodo... -

Purtroppo, a volte, sul campo da calcio possono accadere le peggiori tragedie , comeoppure ... questa tragedia ha lasciato sgomenti e sbigottiti tutti, sopratutto la famiglia del 12enne ...Quindi. Non solo, il paese simbolo di questa caluda, il villaggio di Lytton , ha preso ... 'Anche se è troppo presto per dire con certezzadi questi decessi siano legati al caldo, si ...Roma, 31 lug. (LaPresse) - "Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene. L’abbiamo sentito via ...Gaetano Curreri, noto cantante degli Stadio, ha avuto un malore durante il suo ultimo concerto: sui social è già guerra con i No Vax.