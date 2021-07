Qualifiche F1 Gp Ungheria 2021: Hamilton in pole, Verstappen 3°. Ferrari indietro. Griglia (Di sabato 31 luglio 2021) Gran Premio di Ungheria subito incandescente tra i due rivali per il mondiale Lewis Hamilton e Max Verstappen entrambi intenzionati a chiudere i conti in pista dopo l'incidente innescata al primo giro ... Leggi su quotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Gran Premio disubito incandescente tra i due rivali per il mondiale Lewise Maxentrambi intenzionati a chiudere i conti in pista dopo l'incidente innescata al primo giro ...

Advertising

SkySportF1 : ?? La top 10 delle #FP3 a Budapest. Alle 15 le qualifiche in Ungheria I risultati ? - SkySportF1 : ?? LEEEEEWIS HAMILTON FA 101 ?? ?? IN UNGHERIA È POOOOOLE POSITION? I risultati ? - SkySportF1 : ? INCIDENTE PER SAINZ NEL #Q2 ? Bandiera rossa a Budapest LIVE ? - pins_a_roulette : RT @mult1formula: ???? F1, GP DI UNGHERIA: 101ESIMA POLE PER HAMILTON Hamilton inizierà in pole position l’#HungarianGP, dietro di lui un ot… - wolfsxtar : RT @mult1formula: ???? F1, GP DI UNGHERIA: 101ESIMA POLE PER HAMILTON Hamilton inizierà in pole position l’#HungarianGP, dietro di lui un ot… -