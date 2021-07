Olimpiadi, tiro con l’arco: Mauro Nespoli vince la medaglia d’argento (Di sabato 31 luglio 2021) Il medagliere italiano nella spedizione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 continua a produrre allori. L’ultimo è arrivato poco fa, nel tiro con l’arco maschile. Mauro Nespoli, dopo un percorso praticamente perfetto, si arrende nella finalissima (6-4) al turco Gazoz e conquista la medaglia d’argento. Una soddisfazione, certamente, venata da un minimo di rimpianto. L’arciere nostrano, comunque, può ritenersi felice del traguardo raggiunto nella terra del Sol Levante. Seguici su Metropolitan Magazine L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 luglio 2021) Il medagliere italiano nella spedizione alledi Tokyo 2020 continua a produrre allori. L’ultimo è arrivato poco fa, nelconmaschile., dopo un percorso praticamente perfetto, si arrende nella finalissima (6-4) al turco Gazoz e conquista la. Una soddisfazione, certamente, venata da un minimo di rimpianto. L’arciere nostrano, comunque, può ritenersi felice del traguardo raggiunto nella terra del Sol Levante. Seguici su Metropolitan Magazine L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

