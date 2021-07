Niente Lione | Onana ha un accordo verbale con l’Inter

Leggi su intermagazine

(Di sabato 31 luglio 2021) Andrépiace alsi guarda intorno per il post Handanovic e tra i profili seguiti dal club nerazzurro c’è anche quello di André, che sta scontando gli ultimi mesi di squalifica. Sulle sue tracce c’è anche il, ma secondo TMW il giocatore avrebbe uncon i nerazzurri. “Pronto a rientrare in campo a novembre dopo la squalifica per doping, il classe ’96 sogna il trasferimento in Serie A e si è per questo già promesso verbalmente ai nerazzurri come rinforzo a parametro zero per il 2022-23” L'articolo proviene da intermagazine.