Morte di Emanuele Melillo, La Compagna Ha Perso il Bambino (Di sabato 31 luglio 2021) Una nuova disgrazia si aggiunge a quella che ha provocato la Morte di Emanuele Melillo, l’autista 33enne morto nell’incidente a Marina Grande di Capri. La sua Compagna, infatti, ha Perso ... Leggi su youreduaction (Di sabato 31 luglio 2021) Una nuova disgrazia si aggiunge a quella che ha provocato ladi, l’autista 33enne morto nell’incidente a Marina Grande di Capri. La sua, infatti, ha...

Advertising

InfoCilentoWeb : Sapri, dopo la morte di Emanuele la compagna incinta perde il figlio - SpecchiaFran : @RGnopi ??È stato smentito, informati. Emanuele Melillo, l'autopsia smaschera i no-vax: 'Cause della morte riconduci… - florio_emanuele : RT @Greenpeace_ITA: Api: vive o morte, dipende anche da noi. Firma per dire no all’uso dei pesticidi che minacciano la vita delle api! - emanuele_zio : @arcadius1999 Ora, non sono ferratissimo in legge, ma non dovrebbe essere descritto con 'Provocare volontariamente,… - florio_emanuele : RT @doluccia16: Ma poi, perché non collaborare con un medico che curava i malati di covid, anche con successo, visto che il plasma iperimmu… -