LIVE F1, GP Ungheria 2021 in DIRETTA: Bottas precede Verstappen, bandiera rossa per un “botto” di Mick Schumacher (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.46 Macchina distrutta per il tedesco che esce dall’abitacolo scusandosi nel team radio. Errore pesante per Mick 12.45 ATTENZIONE! bandiera rossa! Mick Schumacher è andato a sbattere in curva 11. 12.44 Bottas record in 27.315 nel T2, chiude in 1:17.055 con 442 millesimi su Sainz 12.43 Si lancia Hamilton, ma arriva al T1 con un tempo altissimo, Bottas bene in 28.086, Sainz vola in seconda posizione in 1:17.497 a 69 millesimi! 12.42 Norris è il primo a lanciarsi con le soft nuove, 28.412 nel T1 ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.46 Macchina distrutta per il tedesco che esce dall’abitacolo scusandosi nel team radio. Errore pesante per12.45 ATTENZIONE!è andato a sbattere in curva 11. 12.44record in 27.315 nel T2, chiude in 1:17.055 con 442 millesimi su Sainz 12.43 Si lancia Hamilton, ma arriva al T1 con un tempo altissimo,bene in 28.086, Sainz vola in seconda posizione in 1:17.497 a 69 millesimi! 12.42 Norris è il primo a lanciarsi con le soft nuove, 28.412 nel T1 ...

