Lazio | Reina - Strakosha | altro duello per la porta

, il dilemma in portarappresenta la certezza, soprattutto per Sarri, che lo ha avuto al Napoli e ne ha sempre parlato bene. Strakosha invece, con il contratto in scadenza nel 2022, ha ...STRAKOSHA - Manca meno di un mese all'inizio del Campionato. Ladi Maurizio Sarri debutterà nel posticipo di sabato 21 agosto contro l' Empoli al Castellani. Il tecnico dovrà ...Lazio, il dilemma in porta. Reina rappresenta la certezza, soprattutto per Sarri, che lo ha avuto al Napoli e ne ha sempre parlato bene. Strakosha invece, con il contratto in scad ...Maurizio Sarri non ha ancora comunicato chi sarà il portiere titolare, per il momento Reina è in pole nelle gerarchie ma Strakosha insidia lo spagnolo ...