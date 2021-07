La corsa a quattro per l’oro: Spagna-Giappone e Brasile-Messico (Di sabato 31 luglio 2021) quattro squadre, tre arriveranno a medaglia e l’altra sarà la grande delusa; si è delineato, il tabellone delle semifinali di calcio delle Olimpiadi. La Spagna ha eliminato la Costa d’Avorio 5-2 ma soltanto ai supplementari e affronterà il Giappone, vincente ai rigori contro la Nuova Zelanda. Il Brasile ha sconfitto l’Egitto mentre la Corea del Sud viene travolta dal Messico per 6-3. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 luglio 2021)squadre, tre arriveranno a medaglia e l’altra sarà la grande delusa; si è delineato, il tabellone delle semifinali di calcio delle Olimpiadi. Laha eliminato la Costa d’Avorio 5-2 ma soltanto ai supplementari e affronterà il, vincente ai rigori contro la Nuova Zelanda. Ilha sconfitto l’Egitto mentre la Corea del Sud viene travolta dalper 6-3. L'articolo ilNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : corsa quattro Raduno Fisi centro - sud, lo Sci club di Capracotta presente agli allenamenti ... si sono sottoposi a esercitazioni di carattere generale quali corsa, bicicletta, rafforzamento in ... Gli Sci Club partecipanti: Winter Sport Club Subiaco , con quattro atleti, lo Sci Club Barrea , con ...

AL "VULTURE MELFESE" SCATTA LA SESTA SFIDA DEL TRICOLORE SLALOM OGGI E DOMANI 78 PILOTI IN GARA ... con il numero 1 sulla monoposto Alfa Romeo, il molisano Fabio Emanuele in questa corsa può puntare ... sei in Gruppo E2 SH e altrettanti in Gruppo A, cinque in Racing Start, quattro in RS Plus, un ...

GUDERZO ATTACCA: «MERITAVO DI CORRERE LA MIA QUINTA OLIMPIADE, INVECE...» TUTTOBICIWEB.it Elezioni a Cislago, le ultime novità Elezioni a Cislago. Le ipotesi di una corsa politica a quattro, o addirittura a cinque, si stanno concretizzando sempre di più.

Disservizi idrici, mezza Catania è rimasta senza acqua Oltre agli incendi e al caldo, i cittadini del capoluogo etneo devono fare i conti con i rubinetti a secco. Molti fanno presente che non è la prima volta che si verifica una cosa simile. «Tutto rientr ...

