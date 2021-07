Inter, anche Lautaro può partire: Inzaghi stravede per il sostituto (Di sabato 31 luglio 2021) In casa Inter c’è da risolvere la questione Lautaro Martinez. L’argentino non è incedibile ed il club nerazzurro già valuta il sostituto Dopo la cessione di Achraf Hakimi al Psg in casa Inter spunta il ‘problema’ Lautaro Martinez. Il centravanti argentino da tempo chiede il rinnovo del contratto, ma al momento non c’è alcun passo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 31 luglio 2021) In casac’è da risolvere la questioneMartinez. L’argentino non è incedibile ed il club nerazzurro già valuta ilDopo la cessione di Achraf Hakimi al Psg in casaspunta il ‘problema’Martinez. Il centravanti argentino da tempo chiede il rinnovo del contratto, ma al momento non c’è alcun passo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FBiasin : Per capirci: l’#Inter ha il sì di #Cagliari e #Arsenal, ora spera di riuscire ad ottenere anche quello del #Psv per… - capuanogio : ?? Il #Chelsea ha contattato #Lukaku offrendogli uno stipendio superiore ai 10 milioni netti a stagione per tornare… - La7tv : ? | SFIDA ?? Il 28 agosto parte la serie A @FIGCfemminile su #La7 e @La7d ?? @AliceRegazzoli @Inter_Women: Le ragaz… - InterFenway : Se cedete Lautaro, un top player, avete chiuso @Inter Ho mangiato un boccone di merda con Hakimi ma se osate cede… - CalcioPillole : #Roma, oggi arriva #Shomurodov per visite e firma: al Genoa andranno circa 20 milioni di euro. Anche per l'#Inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter anche Allegri è tornato alla Juventus per vincere ancora, e per avere ragione E invece l'Inter rifonda per non affondare, quindi la Juve parte favorita pur dovendo rifondare: sì ... dice in conferenza stampa, con la faccia di uno che parla per insinuazioni: anche a fare l'...

Calciomercato Inter, dall'Inghilterra: l'Arsenal pensa al rinnovo di Bellerin Commenta per primo Non solo Xhaka : secondo il Guardian , l' Arsenal sta pensando di offrire il rinnovo anche a Hector Bellerin , terzino spagnolo seguito dall' Inter .

L'agente Pastorello vuole riportare Keita all'Inter. Aperta anche l'opzione Telles in prestito TUTTO mercato WEB Laetitia Casta: «Quante volte sono morta e rinata» Anche se Laetitia Casta ha appena compiuto 43 anni, è già tempo dei primi bilanci: il 4 agosto il Locarno Film Festival celebra con l’Excellence Award Davide Campari la sua carriera sfaccettata ...

Florenzi-Inter, la pista sfuma: una causa alla base della scelta L'Inter cerca un esterno destro, ma il nome di Alessandro Florenzi sembra sfumare sempre di più a causa di un avvenimento ...

E invece l'rifonda per non affondare, quindi la Juve parte favorita pur dovendo rifondare: sì ... dice in conferenza stampa, con la faccia di uno che parla per insinuazioni:a fare l'...Commenta per primo Non solo Xhaka : secondo il Guardian , l' Arsenal sta pensando di offrire il rinnovoa Hector Bellerin , terzino spagnolo seguito dall'Anche se Laetitia Casta ha appena compiuto 43 anni, è già tempo dei primi bilanci: il 4 agosto il Locarno Film Festival celebra con l’Excellence Award Davide Campari la sua carriera sfaccettata ...L'Inter cerca un esterno destro, ma il nome di Alessandro Florenzi sembra sfumare sempre di più a causa di un avvenimento ...