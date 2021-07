F1 GP Ungheria 2021, Hamilton: “Chi mi fischia mi carica ancora di più, oggi giro fantastico” (Di sabato 31 luglio 2021) “E’ stata una qualifica straordinaria, sono riuscito a fare un giro fantastico. Il merito è dell’ottimo lavoro della squadra, compreso Valtteri. Vogliamo far crescere la macchina, anche con i ragazzi in fabbrica che non lasciano nulla al caso”. Così Lewis Hamilton dopo la pole position nel GP di Ungheria. “Apprezzo molto il sostegno dei tifosi. A chi mi fischia dico che in realtà non fa altro che caricarmi ulteriormente. E’ positivo che ci siano due Mercedes in prima fila, domani sarà un battaglia. Ringrazio i fan e spero che ci sia bel tempo così che possano godersi la gara” ha detto il ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) “E’ stata una qualifica straordinaria, sono riuscito a fare un. Il merito è dell’ottimo lavoro della squadra, compreso Valtteri. Vogliamo far crescere la macchina, anche con i ragazzi in fabbrica che non lasciano nulla al caso”. Così Lewisdopo la pole position nel GP di. “Apprezzo molto il sostegno dei tifosi. A chi midico che in realtà non fa altro chermi ulteriormente. E’ positivo che ci siano due Mercedes in prima fila, domani sarà un battaglia. Ringrazio i fan e spero che ci sia bel tempo così che possano godersi la gara” ha detto il ...

