Covid, il Piemonte si conferma in zona bianca: salgono i contagi, ma restano bassi i ricoveri (Di sabato 31 luglio 2021) Il Piemonte si conferma in zona bianca. Nonostante l'aumento dei contagi, nella settimana tra il 19 e il 25 luglio in Piemonte continua a confermarsi basso l'impatto dell'epidemia sui servizi ... Leggi su torinotoday (Di sabato 31 luglio 2021) Ilsiin. Nonostante l'aumento dei, nella settimana tra il 19 e il 25 luglio incontinua arsi basso l'impatto dell'epidemia sui servizi ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Sindaco dell'Alessandrino contro i No Vax: manifesto-shock con i nomi dei morti di Covid #alessandria… - torinoggi : Aumentano ancora i casi di Covid, ma scendono i ricoveri ordinari negli ospedali del Piemonte - lavocediasti : Oggi 35.339 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid in Piemonte - TorinoNews24 : Covid in Piemonte - Nuovo balzo contagi: +287 in 24 ore. Su 5 ricoverati 4 non sono vaccinati... - quotidianopiem : Covid Coronavirus in Piemonte, il bollettino del 30 luglio: 287 nuovi casi e nessun decesso -