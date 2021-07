Bennacer | “Sono in isolamento e mi sto allenando a casa Spero di tornare presto”

(Di sabato 31 luglio 2021) Un fulmine a ciel sereno inMilan la notizia della positività al Covid-19 del centrocampista Ismael. Il centrocampista, attraverso i propri social, ha voluto rassicurare tutti i tifosi. Ecco il suo messaggio: “risultato positivo al COVID all’inizio di questa settimana,ine mi storapidamente diin campo, grazie per i messaggi”. J’ai été testé positif au COVID en début de semaine, je suis à l’isolement et m’entraîne à la maison. J’espère retrouver les terrains ...

Commenta per primo Ismail, centrocampista del Milan , positivo al coronavirus, manda un messaggio sui social: 'risultato positivo al Covid a inizio settimana.in isolamento e mi alleno a casa. Spero di ...... le parole del centrocampista Ismaelparla attraverso i suoi profili social dopo la notizia della sua positività al Coronavirus. Le sue parole: "risultato positivo al COVID a inizio ...Il centrocampista «non è stato convocato per l’amichevole contro il Nizza», non incontrava i compagni di squadra da sabato, dopo il test con il Modena ...(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Tampone positivo per Ismael Bennacer che non è stato quindi convocato per l'amichevole di questa sera contro il Nizza. Il test è stato effettuato - si ...