Adani | «L’Inter ha vinto lo Scudetto Ma la Juve è più forte»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 31 luglio 2021) Il nuovo commentatore di Fifa, Daniele, ha parlato del prossimo campionato di Serie A e della sua favorita Intervenuto ai microfoni di Gazzetta Tv, Lele– commentatore di Fifa 22 insieme a Pierluigi Pardo – ha parlato della prossima Serie A. Per l’ex opinionista Sky laè favorita. «L’Atalanta giocherà per stare nei primi posti, la favorita rimane laperché è la più, anche se hal’anno scorso. Ma ci sono tante squadre che giocheranno per mettersi dietro tutte le altre. Guarderò con fascino la sfida di Sarri, cambierà il modo ...