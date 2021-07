Windows 11: disponibile per gli Insider nel canale Beta (Di venerdì 30 luglio 2021) Windows 11, a partire da ieri sera, è disponibile al download per gli utenti Windows Insider che hanno scelto il canale di distribuzione Beta! Windows arriva nel canale Beta Microsoft ha rilasciato la prima build in anteprima di Windows 11, la nuova generazione di Windows in arrivo verso la fine del 2021, agli Insider nel canale Beta. La build in questione è numerata 22000.100 ed è disponibile solo per gli utenti nel ... Leggi su windowsinsiders (Di venerdì 30 luglio 2021)11, a partire da ieri sera, èal download per gli utentiche hanno scelto ildi distribuzionearriva nelMicrosoft ha rilasciato la prima build in anteprima di11, la nuova generazione diin arrivo verso la fine del 2021, aglinel. La build in questione è numerata 22000.100 ed èsolo per gli utenti nel ...

