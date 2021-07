Todde, per Mise e M5S, Fvg è regione strategica (Di venerdì 30 luglio 2021) "Per il Mise e il M5S il Fvg è una regione di impotanza strategica e lo abbiamo dimostrato in tutti questi mesi, sostenendo lo sviluppo industriale del territorio e affrontando, con determinazione e ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) "Per ile il M5S il Fvg è unadi impotanzae lo abbiamo dimostrato in tutti questi mesi, sostenendo lo sviluppo industriale del territorio e affrontando, con determinazione e ...

Advertising

Ansa_Fvg : Todde, per Mise e M5S, Fvg è regione strategica. Le parole della vice ministra con Confindustria Alto Adriatico… - fisco24_info : Todde, per Mise e M5S, Fvg è regione strategica: Le parole della vice ministra con Confindustria Alto Adriatico - Luca_Sut : #Todde: 'Il #Fvg e' una regione strategica per il #Mise e il @Mov5Stelle. Lo abbiamo dimostrato sostenendo lo svilu… - AigetEnergia : RT @BagnascoCarlo: @AigetEnergia @QuotidianoEnerg @ominodelgas VM Todde è persona seria e competente, anche sullo specifico settore. Non cr… - BagnascoCarlo : @AigetEnergia @QuotidianoEnerg @ominodelgas VM Todde è persona seria e competente, anche sullo specifico settore. N… -