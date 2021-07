Scarlett Johansson contro Disney per la diffusione in streaming di Black Widow (Di venerdì 30 luglio 2021) Distribuire i film più recenti sia in streaming sia in sala è una mossa che hanno fatto diversi studios cinematografici, Disney in primis, per cercare di ovviare alla prolungata chiusura di diversi cinema e massimizzare il profitto dopo un anno abbondante di gravi perdite. Non tutti, però, pare apprezzino la scelta. Esercenti a parte, tra le voci più critiche c’è inaspettatamente quella di Scarlett Johansson, che ha intentato una causa proprio contro la Disney per Black Widow. Il film, appunto, ha debuttato nelle sale di tutto il mondo e su ... Leggi su wired (Di venerdì 30 luglio 2021) Distribuire i film più recenti sia insia in sala è una mossa che hanno fatto diversi studios cinematografici,in primis, per cercare di ovviare alla prolungata chiusura di diversi cinema e massimizzare il profitto dopo un anno abbondante di gravi perdite. Non tutti, però, pare apprezzino la scelta. Esercenti a parte, tra le voci più critiche c’è inaspettatamente quella di, che ha intentato una causa propriolaper. Il film, appunto, ha debuttato nelle sale di tutto il mondo e su ...

Advertising

Corriere : Scarlett Johansson fa causa alla Disney per l’uscita in streaming di «Black Widow» - perfectnvwt : RT @drunkofweasleys: Ricapitolando: Scarlett Johansson ha fatto causa alla Disney per aver fatto uscire Black Widow contemporaneamente al c… - F0LKZAYN : RT @newtlark: a scarlett johansson agora: - wireditalia : L’attrice vuole portare in tribunale la casa di Topolino per la decisione di distribuire il suo ultimo film sia in… - MM31TH : RT @drunkofweasleys: Ricapitolando: Scarlett Johansson ha fatto causa alla Disney per aver fatto uscire Black Widow contemporaneamente al c… -