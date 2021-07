Russell Westbrook: colpo Lakers! (Di venerdì 30 luglio 2021) I Los Angeles Lakers si assicurano il primo rinforzo in vista della prossima stagione ingaggiando dai Washington Wizards, Russell Westbrook, eletto Mvp nella stagione 2016-2017. Russell Westbrook: colpo Lakers? È successo tutto nella notte precedente il Draft Nba 2021, con i Lakers che sono andati decisi sul mercato per liberarsi dei giocatori scomodi nell’organico e assicurarsi un profilo di alto livello da affiancare alle due stelle, Lebron James e Anthony Davis. Tutto ciò si è materializzato con i Washington Wizards nell’ambito di uno scambio che comprende: Kyle Kzuma, Montrzel Harrell e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 luglio 2021) I Los Angeles Lakers si assicurano il primo rinforzo in vista della prossima stagione ingaggiando dai Washington Wizards,, eletto Mvp nella stagione 2016-2017.Lakers? È successo tutto nella notte precedente il Draft Nba 2021, con i Lakers che sono andati decisi sul mercato per liberarsi dei giocatori scomodi nell’organico e assicurarsi un profilo di alto livello da affiancare alle due stelle, Lebron James e Anthony Davis. Tutto ciò si è materializzato con i Washington Wizards nell’ambito di uno scambio che comprende: Kyle Kzuma, Montrzel Harrell e ...

dchinellato : I Lakers hanno preso Russell Westbrook da Washington in cambio di Harrell, Kuzma, KCP e la 22ª scelta. Hanno fatto… - andrealoca89 : RT @LakersLand: ?? RUSS IS A LAKER !!! ?? Alle 02:16 l’ufficialità.: Kuzma, Harrell, KCP, la scelta #22 ed un paio di seconde a Washington… - Ste_Gualdoni : RT @dchinellato: I Lakers hanno preso Russell Westbrook da Washington in cambio di Harrell, Kuzma, KCP e la 22ª scelta. Hanno fatto quello… - TheRealGabbo86 : @LucaMarelli72 Non è tanto la “portata” della trade, tutti giocatori scambiabili, quanto il fatto che Russell Westb… - Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBA Partono gli scambi: Russell #Westbrook torna a casa, è dei Lakers. Ricky #Rubio vola a Cleveland -