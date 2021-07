Roghi a Catania | case evacuate e un lido balneare distrutto

Advertising

Adnkronos : Caldo e vento africano, roghi a #Catania: fiamme distruggono lido balneare. - Open_gol : Le immagini dalla Sicilia - francang1950 : RT @Adnkronos: Caldo e vento africano, roghi a #Catania: fiamme distruggono lido balneare. - vincenzolarosa_ : RT @Open_gol: Le immagini dalla Sicilia - Alex46115579 : RT @Adnkronos: Caldo e vento africano, roghi a #Catania: fiamme distruggono lido balneare. -

Ultime Notizie dalla rete : Roghi Catania

Rinforzi stanno arrivando ada altri comandi principali della Sicilia.un vasto rogo si è sviluppato nelle periferia della città, tra il rione Fossa della creta ...le squadre antincendio hanno fatto evacuare per precauzione alcune abitazioni minacciate dai,...A Catania a seguito dei numerosi incendi sono stati sospesi i voli in aeroporto. Bruciato un lido. Evacuate delle famiglie.In tutta la regione è distruzione e terrore: il fuoco è alimentato dal caldo record che non allenterà la morsa almeno fino al 6 agosto. Il presidente Musumeci: «Carcere a vita per i piromani». In ques ...