Recovery e transizione energetica. Il piano di Caio per rilanciare Saipem (Di venerdì 30 luglio 2021) Se ci si ferma ai risultati registrati da Saipem nel primo semestre è evidente che il fattore Covid ha un peso nell’analisi dell’andamento della società. D’altronde la pandemia ha rappresentato un freno per tutte le attività economiche. I risultati operativi riflettono un rallentamento rispetto ai primi sei mesi dell’anno scorso, soprattutto per le attività di ingegneria e costruzioni, proprio per il protrarsi degli effetti dell’emergenza sanitaria che hanno portato a ritardi nell’esecuzione dei progetti e al rinvio delle decisioni di investimento nei settori di interesse. Poi ci sono altre questioni, come la sospensione del progetto per il gas liquefatto in Mozambico e i ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 luglio 2021) Se ci si ferma ai risultati registrati danel primo semestre è evidente che il fattore Covid ha un peso nell’analisi dell’andamento della società. D’altronde la pandemia ha rappresentato un freno per tutte le attività economiche. I risultati operativi riflettono un rallentamento rispetto ai primi sei mesi dell’anno scorso, soprattutto per le attività di ingegneria e costruzioni, proprio per il protrarsi degli effetti dell’emergenza sanitaria che hanno portato a ritardi nell’esecuzione dei progetti e al rinvio delle decisioni di investimento nei settori di interesse. Poi ci sono altre questioni, come la sospensione del progetto per il gas liquefatto in Mozambico e i ...

Advertising

Patty_LAbbate : ?? DL Recovery: L'Abbate, lavorato duramente su modifiche testo (ANSA) - ROMA, 28 LUG ?? 'In queste settimane il… - HuffPostItalia : Recovery e transizione energetica. Il piano di Caio per rilanciare Saipem - Massimi07355017 : RT @Patty_LAbbate: ?? DL Recovery: L'Abbate, lavorato duramente su modifiche testo (ANSA) - ROMA, 28 LUG ?? 'In queste settimane il @Mov5Ste… - FIGroupIT : Nei Factsheets dei vari #paesi #membri la #commissione descrive: ?? l’assessment assegnato a ogni Recovery Plan ??… - kiara86769608 : RT @Patty_LAbbate: ?? DL Recovery: L'Abbate, lavorato duramente su modifiche testo (ANSA) - ROMA, 28 LUG ?? 'In queste settimane il @Mov5Ste… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery transizione La filiera della carta e della grafica alla sfida delle bio - politiche ... avanzava il dibattito sul Pnrr e sul Recovery Fund. Anche in questo caso la filiera della carta è stata riconosciuta tra i "settori faro" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Transizione ...

Flash mob di Goletta Verde a Trani contro le cave dismesse e le discariche abbandonate ...sono un indicatore efficace per capire a che punto siamo - si legge in una nota - della transizione ... Il tema è di piena attualità visto il rilancio dei cantieri previsto con il Recovery plan, in ...

Saipem guarda al futuro: ruolo chiave nella transizione energetica Teleborsa Recovery e transizione energetica. Il piano di Caio per rilanciare Saipem Quello di Caio è più di un auspicio necessario ad archiviare un semestre dove i ricavi sono scesi da 3,67 a 3,2 miliardi, con un margine operativo lordo passato da un attivo di 355 milioni a un rosso ...

Finanziamenti per la Banda Ultralarga: lo Stato interverrà fino al 70% Il Comitato interministeriale per la transizione digitale guidato dal ministro per l’Innovazione tecnologica Vittorio Colao ha definito i principi per il nuovo piano Banda Ultralarga.

... avanzava il dibattito sul Pnrr e sulFund. Anche in questo caso la filiera della carta è stata riconosciuta tra i "settori faro" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La......sono un indicatore efficace per capire a che punto siamo - si legge in una nota - della... Il tema è di piena attualità visto il rilancio dei cantieri previsto con ilplan, in ...Quello di Caio è più di un auspicio necessario ad archiviare un semestre dove i ricavi sono scesi da 3,67 a 3,2 miliardi, con un margine operativo lordo passato da un attivo di 355 milioni a un rosso ...Il Comitato interministeriale per la transizione digitale guidato dal ministro per l’Innovazione tecnologica Vittorio Colao ha definito i principi per il nuovo piano Banda Ultralarga.